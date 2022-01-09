İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yapan 7 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı

Samsun’da izinsiz kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terme'nin Cılar Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgede detaylı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Cılar Mahallesi sınırları içerisinde F.K., C.Ş., S.I., Y.A., F.I., Ö.Ş. ve M.H. izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör ve ekipmanları, 1 adet cep dedektörü ve birçok kazı malzemesi ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.