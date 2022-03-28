İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Samsun’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışma neticesinde 21 Mart günü 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 jeneratör, 1 adet 12 kilogramlık tüp ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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