KADEM'de açılan kurslar yoğun ilgi görüyor

Kadın emeğinin en güzel ürünlerinin gerek eğitimi gerekse uygulanması şeklinde devam eden kurslarda kadınlar, takı tasarımı, kazaziye, Trabzon hasırı gibi el sanatlarını hem öğreniyor hem de uygulayabiliyor. KADEM bünyesinde ayrıca resim ve çini eğitimi de veriliyor. Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde çalışmalarına devam eden kurslara Samsunlu kadınlar oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar.

Kurslar konusunda bilgi veren Kadın ve Demokrasi Derneği Temsilcisi Meral Kıvırcı, “Temsilciliğimizde Kültür Sanat Komisyonumuz Başkanlığında sanatsal çalışmalar da yürütüyoruz. El sanatları hocalarımız eşliğinde kadınlarımız ilgi duydukları el sanatları konusunda gerek eğitim alıyorlar gerekse uygulama imkanı buluyorlar. Güzel Sanatlar Lisesi veya yüksek öğrenimi eğitimi almak isteyen genç kızlarımıza, resim eğitimi almak isteyen kadınlarımıza resim kursu veriyoruz. Temsilciliğimizde ayrıca çini atölyesi ile bu alanda eğitim alıp, uygulama yapmak isteyen kadınlarımıza destek oluyoruz. Çalışmalarımızı yıl sonunda yapmayı planladığımız sergilerle Samsun halkına göstermek istiyoruz. Kadınlarımız öğrenmiş oldukları el sanatları becerileriyle ailelerine ekonomik anlamda da destek olabilecek seviyeye gelebiliyorlar. Kadınlarımızı her açıdan desteklemek, bilgi ve beceri anlamında donatmayı, ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve özellikle de aileyi güçlendirecek faaliyetler konusunda onları bilgilendirmek, bütçelerine katkı sağlayabilecekleri alanlarda desteklemek en önemli amacımız” dedi.