Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadıköy, Anadolu, Saitbey ve Reşadiye Mahallerine hizmet verecek olan “Kadıköy Kreş ve Kültür Merkezi” açılış için gün sayıyor

İlkadım Belediyesi Kreş Müdürlüğü, “Mahalle Kreşi ve Kültür Evleri Projesi" çerçevesinde Kadıköy Kreş ve Kültür Merkezi'ni hayata geçiriyor. 2022 yılında Çatalarmut, Zeytinlik, İlyasköy Mahallelerinde 3 mahalle kreşini hizmete açan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kadıköy, Karasamsun, Cedit ve Ataköy Mahalle Kreşi ile İlkadım'da mahalle kreşlerinin sayısını 7'ye çıkarıyor. Aktif olarak faaliyetlerine devam eden 6 kreşe ek olarak dar gelirli ve çalışan ailelerin yoğunlukta olduğu Kadıköy, Anadolu, Saitbey ve Reşadiye Mahallerine hizmet verecek olan Kadıköy Kreş ve Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor. Mahalle sakinleri tarafından ilgi gören kreş açılış öncesinden ön kayıtlarına devam ediyor.

“Çocukların gelişiminde önemli rol oynuyor”

Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Mahalle kreşlerimiz 3-6 yaş arası çocuklarımızı kapsıyor. Her biri 350 metrekare alan olan mahalle kreşlerimiz bodrum katı dahil toplam 2 katlı ve 2 derslikli alana sahip. Tüm mahalle kreşlerimizde çocuklara tam donanımlı, güvenli ve ayrıcalıklı bir ortam sunuyoruz. Çocukların rahat ve güvenli bir biçimde oynayabileceği bahçe oyun alanlarıyla da göz dolduruyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde minik yavrularımıza geniş ve ferah bir ortam sağlamaya özen gösterdik. Buradaki muradımız çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm İlkadımlı ebeveynleri kreşimize davet ediyorum" dedi.