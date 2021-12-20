Kadın girişimciden gençlere havacılık semineri

Canik Belediyesi'nin girişimcilerle gençleri bir araya getirdiği seminerlerin Aralık ayı toplantısında ödüllü kadın girişimci Başak Demir, gençlere havacılık semineri verdi.

Girişimciler ile gençlerin buluştuğu seminerlerin Aralık ayı toplantısına davet edilen Helimore Havacılık Genel Müdürü Başak Demir, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Canik Belediyesi Gönüllü Genç Danışmanlar ekibine eğitim verdi. “İnovasyonda Kadın” projesi tarafından düzenlenen 5. Girişimcilik Kampı'nda ödül alan girişimci Başak Demir, seminerde havacılık şirketinin kuruluşu, insansız hava araçları ve ödül aldığı projelerinin tasarlanıp hayata geçirildiği aşamalar hakkında gençlere bilgi verdi. Canik Belediyesi'nin katkılarıyla zirai ilaçlama alanında drone ürettiklerini ifade eden Başak Demir, girişimcilik alanında bir kadın olarak göstermiş olduğu başarısıyla gençlere örnek olmak istediğini dile getirdi.

“Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaralım”

Seminerde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bir kadın girişimci olarak Başak Demir hanımefendiyi hem cesaretinden hem de elde ettiği başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür girişimci projelere her zaman destek vermeye hazırız. Yeter ki gençlerimiz kendi kabiliyetlerini keşfetsin ve yeni şeyler üretmek adına gayretli olsunlar. İnanıyorum ki çok zeki, kabiliyetli gençlerimiz var ve elinden tutacak birilerini bekliyorlar. Biz de bu kabiliyetli gençlerimizi desteklemek ve kısa sürede büyük mesafe almalarına yardımcı olmakla sorumluyuz” dedi.

Yeteneklerini ortaya çıkarmak adına gençlere atölye çalışması yaptıran Başak Demir'e seminerin sonunda ödül takdim edildi.