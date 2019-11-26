Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verildi

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verdi. Eğitime, kadın girişimciler büyük ilgi gösterdi. E-ticaret satış uzmanı Recep Ali Öcek ve ekip yöneticisi İbrahim Vıcıl tarafından verilen eğitim tam gün sürdü.

Eğitime ilgi büyük oldu

Eğitim hakkında bilgiler veren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Koordinatörü Yasemin Birsen, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilere ve potansiyel kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi düzenledik. 30'dan fazla kadın girişimci ve potansiyel kadın girişimciye eğitim verdik. Tam gün düzenlenen bu eğitim sonunda kadınların hepsi E-ticaret sitelerini düzenlemiş olacak. Demo süreçleri de olabilecek” dedi.

“Girişimciliğe dahil olmak zorundayız”

Kadın Girişimciler Kurulu olarak hedeflerinin, kadın girişimci sayısını ve aynı zamanda kadın girişimcilerin sürdürülebilirliğini arttırmak olduğunun altını çizen Birsen, “Kadınlarımızın kapasitelerinin gelişmesine destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Dijitalleşmeyle birlikte e-ticaret sistemlerine entegre olmak ve kadın girişimcilerin dijital becerilerinin gelişmesi kanaatindeyiz. Türkiye nüfusunun yarısı kadın ama sadece yüzde 30'u iş hayatına atılıyor. Durum böyle olunca biz kalkınma yükünü tamamen erkeklerin omuzlarına yüklüyoruz. Halbuki bizler anneyiz, kadınız, üretmek için yaşayan varlıklarız ama kültürel yapı maalesef bizi ekonomiden el ayak çektirdi. Geçmişte, ‘Elinin hamuruyla erkek işine karışma' deniyordu ama şimdi, elinizde ne varsa yoksa bu girişimcilik işine dahil olmak zorundayız. O yüzden bu eğitimleri çok önemli buluyoruz” diye konuştu.