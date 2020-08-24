Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özhan: “Normal doğumda risk daha az”

Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, "Normal doğumda annelerimiz anestezi almıyor. Enfeksiyon ve kanama riski daha düşük. Sezaryenle karşılaştırıldığında bebeğin doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşama riski daha düşük" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan Normal doğumun, sezaryen doğuma göre avantajları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğum yönteminin birçok anne adayının endişe duyduğu konularda biri olduğunu belirten Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, "Kırk haftalık doğum sürecini tamamladık. Her şey yolunda gitti. Annemiz, bebeğimiz gayet sağlıklı. Sıra geldi doğuma. Peki sezaryen doğum mu, yoksa normal doğum mu? Bu kararı vermekte annelerimizin doğum korkuları ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

Risk daha az

Normal doğumun avantajlarından bahseden Sefa Erdem Özhan, “Normal doğum hastanede kalış süresini kısaltıyor ve annenin daha hızlı iyileşmesine de katkıda bulunuyor. Büyük cerrahi risklerden kaçınıyoruz, annelerimiz anestezi almıyor. Enfeksiyon ve kanama riski daha düşük. Erken emzirmede normal doğum sezaryene göre daha avantajlı. İlk bir saat içerisindeki emzirme, bebeğin altı ay içerisindeki emzirme alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. Sezaryenle karşılaştırıldığında normal doğumda bebeğin doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşama riski daha düşüktür. Normal doğumda bebeğiniz faydalı bakterileri alacağı için bağışıklık sistemi daha kuvvetli olacaktır. Normal doğum yapan bebeklerin, sezaryen bebeklere göre ileri çocukluk yaşlarında astım ve obezite riski azalmaktadır” şeklinde konuştu.