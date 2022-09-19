İhlas Haber Ajansı

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Kadın hırsızlık zanlılarına elektronik kelepçeli ev hapsi

Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 3 kadın zanlıya elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Emrah Y. mahkemece serbest bırakılırken, evlerden hırsızlık zanlısı Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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