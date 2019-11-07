Kadın kooperatifleri tanıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının işbirliği ile imzalanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında kadınlara kadın kooperatifçiliğinin işleyişi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, “İlimizde 163 adet kadın kooperatifi var ama kadın girişimi ve üretimi işletme kooperatifi olarak bugüne kurulan resmi kooperatifimiz olmadığını görüyoruz. Biz bunun tohumlarını ekeceğiz, kısa zamanda üretim ve işletme kooperatiflerimizin kurulacağını umut ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın bireysel çalışmalarında yaşadıkları sorunları biliyoruz. Onların kooperatifleşmesi halinde sorunların daha çabuk halledileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle öncelikle kendimize güvenmeli , kolektif çalışmaya inanmamızı ve güven sorunuzu aşmanız gerekiyor" dedi.

Kadın kooperatifi yok

Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay, "Sermayesi güçlü olmayan herkes gerek şehirde gerek kırsal alanda birlikte hareket etmek durumunda. Bu işin kadınlar tarafından yürütülmesi de ayrı bir öneme haiz. Çünkü Samsun'da 82 kooperatifimiz var ancak kadınlar eliyle yürütülen henüz bir kooperatifimiz yok. En azından kadınların kendi öz kaynaklarıyla, kendileri birleşerek kurduğu bir kooperatif yok. Dernek olarak var ama bu şekilde bir organizasyonumuz yok. Kadınlarımız bu anlayışla hareket etmek zorunda ve bu kooperatif konusunda bir şekilde dahil olmak zorundalar" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, “Kadınların toplum içerisinde güçlendirilmesi, kendi başına ayakta durabilmesi ve kendini geliştirebilmesi, kendisini geliştirirken hem çoluğuna çocuğuna hem yakın çevresine hem bütün topluma yararlı olması için ayrıca bir fırsat verilmiş durumda. Bu yönüyle kooperatiflerle ilgili fırsatın değerlendirilmesi sizler çok yararlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gücümüzü birleştirmek mecburiyetindeyiz"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, "Anayasa var, baba yasa yok. Anayol deriz, ana tema deriz, ana fikir deriz. Hukuk düzenimizin tüm isimleri, yollarla ilgili olsun, yapılarla ilgili olsun fikriyatımızla ilgili olsun her şeyin başı ana kelimesini koyarız. Bu bizim Türk toplumunun kadına verdiği önemim bir göstergesidir. Başka ülkelerde buna rastlayamazsınız. O yüzden bu üretimin ve kooperatifçiliğin en önemli bileşeni kadın Türk toplumunda önemli bir noktadadır, bunu da başarabilecek güçtedir. Artık yeniden kooperatifleşmeye ve şirketler kurmak mecburiyetindeyiz. Miras yolu ile arazilerimiz çok küçülüyor. Artık büyük üretim sahalarına sahip değiliz. Dolayısıyla gücümüzü birleştirmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden Ziraat Mühendisi Erkan Işık tarafından yapılan "Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri" konulu sunumla program sona erdi.