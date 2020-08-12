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Kadın muhtardan 'maskenizi takın' broşürü

Samsun’da kadın muhtar Filiz Kavalcı, korona virüse karşı vatandaşları maske takması için uyarmak amacıyla ev ve iş yerlerinin kapılarına broşürü asıyor.

Samsun'da kadın muhtar Filiz Kavalcı, korona virüse karşı vatandaşları maske takması için uyarmak amacıyla ev ve iş yerlerinin kapılarına broşürü asıyor.


Samsun'un İlkadım ilçesinin Ulugazi Mahallesi'nin 21 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, korona virüse karşı vatandaşları maske takmaya özen göstermeleri için üzerinde "Sağlığınız için lütfen maskenizi takınız" yazılı 550 adet broşür bastırttı. Muhtar Filiz Kavalcı söz konusu broşürü mahallesindeki cadde ve sokaklardaki ev ve iş yerlerinin kapılarına astı.


Muhtar Kavalcı, "Maskeyi çıkarmayalım. Kendimiz için, ailemiz için tek çare maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak" dedi.

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