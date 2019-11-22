Kadın profesör için tören düzenlendi

Samsun'da intihar eden Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli Prof. Dr. Emine Coşkun için, görev yaptığı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü önünde tören düzenlendi. Törene katılan eşi Mustafa Coşkun, oğulları Ali Tolkun, Orkun ise birbirlerine tutunarak ayakta durabildiler.

Dün sabah saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana gelen olayda işe gitmek üzere apartmandan çıkan bir vatandaş düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi. 4. katta oturan OMÜ'de görevli komşusu Prof. Dr. Emine Coşkun'u yerde hareketsiz yatarken gören komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından profesörün öldüğü belirlendi.

Prof. Dr. Emine Coşkun'un cenazesi görev yaptığı OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi önüne getirildi. Bu sabah düzenlenen törende, ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Törende acılı eş Coşkun, oğulları Ali Tolkun Coşkun ve Orkun Coşkun ile kol kola girerek ayakta durabildi. Prof. Coşkun için helallik alındı. Dualar edildi.

Törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, “Emine bizim için bir mesai arkadaşının ötesinde, güler yüzlü bir dost olarak kalacak. Biz onu hep öyle hatırlayacağız. Allah mekanını cennet etsin, geride kalanlara sabır versin, çok üzgünüz” dedi.

Prof. Coşkun'un cenazesi, Giresun'un merkez ilçesine bağlı Akçalı köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Coşkun'un geriye intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.