Kadın velilerin hayatları bu proje ile değişti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, “Eteğimdeki Taşlar” projesi kapsamında kadın velilere, girişimcilik kursları, kişisel gelişim kursları ve KOSGEB destekli kurslar açılarak kendilerini geliştirme fırsatı sunuldu.

Derecik İlkokulu'nca hazırlanan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanan proje kapsamında kadın velilere, girişimcilik kursları, kişisel gelişim kursları ve KOSGEB destekli kurslar açılarak kendilerini geliştirme fırsatı sunuldu. İlk olarak velilerin ilgi duyduğu alanları belirlemek ve taleplerini tespit etmek amacıyla anketler yapıldı. Proje kapsamında kadın velilerin okula ilgisi artarken aynı zamanda meslek edinmelerinin önü de açılmış oldu. Projeyle birlikte kadınların farkındalıkları artarken, kendilerine daha çok güvenen bireyler haline gelmeleri sağlandı.

Alanında uzman kişiler ve kuruluşlar tarafından kadın velilere yönelik, çocuklarda ihmal ve istismar, kanunda kadının yeri, transformal nefes, ailede huzur, iletişimde ustalık, kitaplar ve okumanın önemi, kooperatifler ve kooperatifçilik, Anadolu'nun kadınları, uygulamalı girişimcilik ve çocuk resimle konuşur konularında eğitimler verilirken, kadınlar ehliyet kursuna yazdırılarak ehliyet almalarına destek olundu.

İŞKUR destekli kırkyama kursu ile İŞKUR tarafından ödemesi yapılan günlük ücretle kadınlar hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor. Açılan kursta sipariş üzerine hazırlanan ürünlerle de okula destek sağlanıyor. Kurs için okulun çevresindeki bir ev kiralanarak yaşam ve kültür evi haline dönüştürüldü. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da meslek edindirme kurslarına devam edilecek olan proje de ağırlıklı olarak kişisel gelişimleri için çalışmalar yapılacak.