Kadınlar geleceği yazacak

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bir GSM operatörü iş birliğiyle geçen yıl uygulanan “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” bu yıl da, yine Samsun'un da dahil olduğu 21 ilde düzenlenecek.

Kadın girişimciliğini geliştirmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulunun 10. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçen yıl bir GSM operatörü iş birliğiyle başlatılan “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” bu yıl tekrar gerçekleştirilecek. TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, geçen yıl Samsun'un da dahil olduğu 18 ilde bin 359 kadına ulaşılan projeyle bu yıl daha fazla kadının mobil yazılım sektöründe yer almasının hedeflendiğini söyledi.

21 ilde uygulanacak

Özellikle de mobil teknoloji alanında eğitim almak isteyen kadınlardan gelen talep üzerine projenin ikinci kez, yine Samsun'un da dahil olduğu 21 ilde düzenlenmesine karar verildiğini belirten Akyüz, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin amacı, kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmaktır. Projenin hedef grubu ise lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlardır” dedi.

Hem teknik hem de iş danışmanlığı sağlanacak

Proje kapsamında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Android uygulama geliştirme eğitimlerinin, hem online hem de projenin düzenlendiği illerde sınıf içi olarak verileceğini dile getiren Akyüz, “Yaklaşık iki ay sürecek eğitim sürecinde beş hafta sonu toplamda ise 10 günlük sınıf içi eğitim verilecektir. Katılımcılar online Android eğitimlerini bireysel olarak Geleceği Yazanlar platformu üzerinden alacaktır. Ayrıca, MIT tarafından hazırlanmış ‘Girişimcilik 101: Müşterinizi tanıyın' online eğitimi katılımcıların erişimine açık olacaktır. Eğitimler sonrasındaki proje geliştirme sürecinde de katılımcılara hem teknik hem de iş danışmanlığı sağlanacaktır. Sınıf içi eğitimlere katılan ve online eğitimleri tamamlayarak başarı belgesini alan katılımcılar beş aylık proje geliştirme aşamasına geçeceklerdir. Bu aşamada katılımcılar proje fikirlerini ister bireysel, isterlerse maksimum üç kişilik ekip oluşturarak hayata geçirebileceklerdir. Kazanan fikirler ticarileştirileceği gibi pek çok ödül sahibi olacaktır” diye konuştu.

Eğitimden faydalanmak isteyen kadın adaylar intenet adresi üzerinden 22 Şubat 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.