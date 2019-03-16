İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar geleceği yazacak

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell operatörü iş birliği ile Türkiye genelinde 24 ilde düzenlenen “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun organizasyonuyla Samsun’da başladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell operatörü iş birliği ile Türkiye genelinde 24 ilde düzenlenen “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun organizasyonuyla Samsun'da başladı.


TOBB ve bir GSM operatörü tarafından, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilen, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi ikinci kez Samsun'da da uygulanmaya başladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında hayata geçirilen projenin açılışına TOBB Samsun KGK Başkanı Mihriban Akyüz, Başkan Yardımcısı Nilgün Sarı, Yönetin Kurulu Üyesi Zehra Sırımsı, TOBB Samsun KGK Koordinatörü Yasemin Birsen, Bilgi İşlem Müdürü Burak Şekercioğlu katıldı.


Eğitimin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, dijital dönüşümün hızla gerçekleştiği dünyada oldukça anlamlı bir projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Akyüz: “Hayalinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz”


Projenin açılış konuşmasını yapan Mihriban Akyüz, “TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak hedefimiz, kadınlara girişimci olma motivasyonu vererek ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, farkındalık ve konuda bilinç oluşturmak. Bu bağlamda kurulduğumuz günden bugüne geçen on yıllık zaman zarfında başarılı kadın girişimcilerimize de, ekonomik hayata katılım aşamasında olan üniversite öğrencilerimize de ve hatta ilkokul döneminde olan çocuklarımıza da ulaşarak pek çok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bugün ise TOBB KGK ve Turkcell iş birliğiyle dijital çağa yaraşır, çok farklı bir projeye başlıyoruz. Dijital dönüşümün hızla gerçekleştiği günümüzde oldukça anlamlı bir projenin ikinci kez paydaşı olmaktan mutluyuz. Beş hafta sürecek program boyunca yazılım konusunda çok önemli bir eğitim alacak ve bu eğitimle hayalinizi projeye, projenizi girişimciliğe çevirebileceksiniz. Fikirlerinizin ticarileşme imkanına sahip olduğu bu proje vesilesiyle şehrimizi İstanbul'daki finalde temsil edeceksiniz. Güzel sonuçlar elde etmek ve bu gururu beraber yaşamak temennisiyle, hepinize başarılar diliyorum” dedi.



İstihdam kapasitesi artacak


Mentör İş Geliştirme Uzmanı Bülent Karayücel ve Turkcell Mobil Yazılım Eğitmenleri Furkan Kayalı ve Ahmet Dursun tarafından verilecek eğitimler, 5 hafta sürecek. Samsun'da 31 kişinin katıldığı projenin amacı, kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak. Projenin hedef grubunda ise lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlar yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.