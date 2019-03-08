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Kadınlar Günü'nde fidanlar Orman İşletmeden

Samsun Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin fidan dağıtıldı.


8 Mart'ta uluslararası boyutta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, idari binada görev yapan bayan personelin odalarını tek tek dolaşarak gül ve karanfil verdi. Daha sonra Bafra'da özel bir AVM'de İşletme Müdürü Yardımcıları Hediye Yaroğlu, Menderes Özkolay ve personel tarafından alışverişe gelen kadınlara toplam bin adet defne fidanı dağıttı. Alışverişe gelen kadınlarla yakından ilgilenen Orman İşletme personeli, onlarla tek tek görüşüp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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