Kadınlara kaz yetiştiriciliği eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği ile yürüttüğü ‘Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi' çerçevesinde 30 kadın üreticiye 'Kaz Yetiştiriciliği Eğitimi' verdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve DOKAP görevlileri tarafından Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde düzenlenen eğitim çalışmalarında çiftçilere Veteriner Hekim Fatih Cır tarafından kaz yetiştiriciliği ile ilgili güncel teknikler anlatıldı. Eğitimin sonunda kadınlara sertifikaları verildi.

“Üreticilerimizin yanındayız”

Tarımsal desteklerin eğitimle güçlendirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çiftçilerimizin her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Yapılan her projenin sürdürülebilir hale gelmesi açısından, bir üreticinin neye ihtiyacı varsa, ayağa kalkacak seviyedeki tüm ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. Desteklerimizi eğitimlerle de güçlendiriyoruz. Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında verilen eğitimler de bunlardan biri. Proje ile ilçelerde tiritten geçimini temin eden işletmelere materyal oluşturulacak olup, bulunduğu yerde geçimini temin edecek bireyler oluşturmak, yöresel tatlardan olan kaz tiridi geleneğinin yaşamasına katkıda bulunmak hedeflerimiz arasında. Bu çalışma vesilesiyle bir kez daha projelerimize sağladığı katkı sebebiyle DOKAP yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.