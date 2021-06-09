Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Samsun'un Asarcık ilçesinde kadınlar tarafından üretilen, tamamı doğal ve el emeği olan ürünlerin sergilendiği “Yöresel Ürünler Pazarı” açıldı.

Asarcık ilçesinin merkez ve mahallerini kapsayan projeler yaparak kırsal alanların kalkındırılması amacıyla kurulan Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG), 2,5 yıl sürecek bir proje hazırladı. Asarcık Kaymakamlığı ve Asarcık Belediyesi'nin destekleriyle projenin ilk ayağı olan Yöresel Ürünler Pazarı coşkuyla açıldı. Pazarda tamamen doğal olan süt ürünleri, tohumlar, sebzeler, el dokumasıyla yapılan işlemeli giysiler görücüye çıktı. Kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomiye kazandırılması, sosyal hayata entegre edilmesi için açılışı yapılan Yöresel Ürünler Pazarı'nda ilk günden yoğun ilgi vardı.

Projeyle ilgili bilgi veren Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Onat, "Asarcık Yerel Eylem Grubu'nu ve yerel kalkınmasını hazırlarken önce yöresel ürünlerden ve dezavantajlı gruplardan başlamayı yeğledik. Bu yüzden ‘Asarcık Üreten Kadınlar Derneği'ni(ASÜDER) kurduk. Bu derneğe satış yapabilmeleri adına 10 tane yöresel ürün reyonu yapmayı planladık. Burada ilçemizdeki kadınların ürettikleri ürünlerini satabilmeleri için imkân sağladık. Evde, bahçede süt ürünüdür, bahçe ürünüdür, ev işidir. Ne gibi ürünler üretirlerse satma imkânı bulacaklar. ASÜDER'i kurduk. Belediye Başkanımız ambiyansa uygun bir lokal yaptı. Lokal sadece kadınlara ait bir lokal. Kadınlar orada gelecekler, ihtiyaçlarını karşılayacaklar, yiyip-içecekler. Bu şekilde bir süreç işleyecek" dedi.

ASYEG Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Baştürk, "İlk işimiz Yöresel Ürün Pazar Derneği'ni kurmak oldu. İlçemize hayırlı olsun. Bundan sonra engellilere, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına desteklerimiz devam edecek. 2,5 yıl sürecek bir kalkınma planı, yaklaşık 2 milyon liralık bir hibe. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok kalabalık, Asarcık halkı bizi yalnız bırakmadı, büyük bir potansiyel var. Emeklerinin, güçlerinin tam olarak farkında değiller biz onu harekete geçirmek için uğraşıyoruz. Gerçekten küçük bir ilçe ama çok büyük bir potansiyeli var. Asarcık artık ürünleriyle bilinen bir ilçe olacak. Herkese hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ise desteklerinin devam edeceklerini söyleyerek, “Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçemizin hem tanıtımı hem dezavantajlı kesimin ekonomiye katkısı bakımından güzel bir proje. Güzel de bir açılış oldu. Bu sadece açılışla kalmayacak devamı da sağlayacağız Allah'ın izniyle. Asarcık Belediyesi olarak kadınlarımızın, tüm emekçilerimizin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Asarcık Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan ve 2,5 yıl sürecek bu proje kapsamında, kırsalda turizmin kalkındırılması, kadınların sosyal hayata entegre edilerek yetenek kazandırılması, YEG üyeleri ve personeli dahil yerel halkın eğitimi, bilgi, animasyon ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, yerel halkın ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara ve çalışma ziyaretlerine ve Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı ve AB ağ etkinliklerine katılımı, sosyal, ekonomik, pazarlama ve benzeri çalışmaların hazırlanması, etkinlikler, topluluğun ortak çıkarına yönelik malzeme alımı, topluluk binalarının küçük ölçekli yenilenmesi, kamusal alanların ve turistik yolların iyileştirilmesi ve küçük ölçekli altyapı ve benzeri faaliyetler, tarihi binaların restorasyonu için tasarım planları desteklenecek.