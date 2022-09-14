Kadınların el emeği ürünleri bu festivalde kazanca dönüşüyor

Kadın istihdamına destek amacı ile İlkadım Belediyesi ve Çarşı 1919'un ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Kadın Emeği Festivali yoğun ilgi görüyor.

İlkadım'da ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkân tanıyan ‘Kadın El Emeği Festivali' büyük ilgi görüyor. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde kadınların el emeği ile üretilmiş çeşitli ürünler alıcıları ile buluştu. Çarşı 1919 üyesi 120 kadının cam seramikten takı tasarıma, evde yaptıkları yemeklerden, işledikleri aksesuarlara kadar el emeği göz nuru birçok ürünün satışa sunulduğu festival ziyaretçiler tarafından beğenildi.

“Kadınlarımız her işin üstesinde geliyor”

Açılış kurdelesi kesim töreni öncesi bir konuşma yapan İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Fikret Pekal, "Kadınlarımız istediğinde her işin üstesinden gelebileceğini biliyoruz. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın kadınlarımız için üretilen projelere destek olma noktasında elimizde gelen gayret ve desteği veriyoruz. Bu festivalle kadınlarımız hem evlerinde ürettiklerini satabilsin hem de aile bütçesine katkı sağlamasını istedik. Bu festival, kadınların alanında uzman kişilerden işin püf noktalarını öğrenmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Etkinliğimize katılım sağlayan üreten kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Tek tek el emeği ürünleri inceledi”

Konuşmasını ardından açılışı gerçekleşen festivalde el emeğiyle yapılan gıda ürünlerini, masa örtülerini, çantaları, bijuteri ürünlerini, örgü ürünlerini ve taş boyama gibi birçok ürünü inceleyen ve satın alarak kadınlara destek olan Başkan Vekili Pekal, üreticilerle sohbet etti.

Kadınlar ise emeklerinin karşılığı bu festivalde aldıklarını söyledi. Festival 18 Eylül tarihine kadar sürecek.