Kadir Gürkan'dan genç meslektaşlarına uyarı

MMO Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile yürüttüğü eğitim ağırlıklı iş birliklerine bir yenisini ekledi. MMO, OMÜ Mühendislik Fakültesi işbirliği ile öğrenci üyelerine yönelik “Mühendislikte Excel Uygulamaları” eğitimi verildi.

Mühendislik Fakültesi CAD-CAM Laboratuvarı'nda 2 gün gerçekleştirilen eğitimde excel fonksiyonları, excel fonksiyonlarının mühendislikte kullanımı, grafik çizimi, eğri uydurma, excel ile mekanizma ve makine dinamiği problemlerinin çözümü, dört buçuk mekanizması ve doğrusal olmayan sarkaç uygulaması konu başlıkları işlendi. ODTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eres Söylemez'in gerçekleştirdiği sunumlara Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim, öğretim görmekte olan 57 öğrenci üye katıldı.

Eğitim ile ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Öğrenci Üye Komisyon Başkanı Ayşe Güdükçam, oda ve Öğrenci Üye Komisyonu olarak beraber çalışıp öğrenci üyelerin ihtiyaçlarına göre kurslar, seminerler ve teknik geziler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

“Sosyal gelişime yönelik çalışmalar yapıyoruz”

MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan ise öğrenci üyelerinin gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı olarak başlayabilmelerini önemsediklerini belirterek, “Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık yaratabilen ve donanımlı olanın önünün açık olduğu iş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra bilgisayar eğitimlerine de ağırlık vererek tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeleri için uğraş vermeleri gerektiğine inanıyor ve buna sürekli vurgu yapıyoruz. Ayrıca Öğrenci Üye Komisyonu'muzla koordineli olarak öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.