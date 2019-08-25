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Kafasına demirle vurulan şahıs ağır yaralandı

Samsun’da kafasına traktörün keskin olan ara kol demiri ile vurularak ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kafasına traktörün keskin olan ara kol demiri ile vurularak ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Emirmusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden ve memleketine gelen 5 çocuk babası Şerif A. (59) ile akrabası 3 çocuk babası Adem K. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavgada Adem K., traktörün keskin olan ara kol demiri ile kafasına vurması sonucu ağır yaralandı. Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerif A., ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerif A., hastanenin yoğun servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili Adem K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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