Kafasına kamyonetin arka kapağı düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da kırsal alanda ekmek satarken kafasına kamyonetin arka kapağı düşen 6 çocuk annesi kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Asarcık ilçesinin Acısu Mahallesi Kösemaksut mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte kırsal alanda kamyonet ile ekmek satıp süt toplayan 6 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatun Ç., kamyonetin arkasından müşteriye ekmek vermek için arka kapağı açtığı sırada kapak üzerine düşerek kafasına çarptı. Bayılarak olduğu yere yığılıp kalan Hatun Ç. eşi tarafından kendi araçları ile Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Asarcık ilçesine gidip Hatun Ç.'yi alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.