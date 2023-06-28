Kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti

Samsun'da misafir olarak gittiği evde tabancayla kafasına ateş eden kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Şehit Polis Ali Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş olan Emre B., Serkan D. ve Gökhan D. (39) gece aynı evde birlikte kaldı. Sabah birlikte kahvaltı yapan 3 arkadaştan Emre B. ve Serkan D., kahvaltıdan sonra evden ayrıldı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan D., evde yalnızken kafasına tabanca ile ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Gökhan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.