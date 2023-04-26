Kafasından vurulan genç hayatını kaybederken, bağışlanan organları ile hastalara umut oldu

Samsun'da arkadaşı silahını kurcalarken başından kazara vurulan 20 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, askeri gitmeye hazırlanırken hayatını kaybeden gencin ailesi tarafından bağışlanan organları hastalara umut oldu. Ölen gencin ikizi genç kız ise tabutun başında gözyaşı döktü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki C.Ö. evinde tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı Mert Arslan'ı (20) kafasından vurdu. Ağır yaralanan Mert Arslan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan C.Ö. ise olaydan bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde 11 gündür tedavi altında bulunan Mert Arslan yapılan müdahaleleri dün akşam rağmen beyin ölümü gerçekleşince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörleri Arslan ailesi ile temasa geçti ve organ bağışı konusunda bilgilendirdi. 2 çocuk babası Ersin Arslan oğlunun başka bedenlerde yaşaması ve organ bekleyen hastalara umut olması için oğlunun organlarını bağışlama kararı aldı. Uzman ekipler, 15 gün sonra askere gitmeyi hazırlanırken hayatını kaybeden Mert Arslan'ın bağışlanan organları sabah karşı ameliyatla alarak karaciğer ve 1 böbrek nakil bekleyen hastalar için Erzurum'a, 1 böbrek ve 2 kornea ise nakil için bekleyen hastalar için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Mert Arslan'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerin ardından İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada evinin önünde helallik alında ve dua yapıldı. Mert Arslan'ın ikiz kardeşi Melike Arslan tabudan başında gözyaşı döküp ağladı. Gencin cenazesi toprağa verilmek üzer Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi'ne gönderildi.