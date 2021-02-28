Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı: "Kardeşimiz bizim, kazayla oldu"

Samsun'da kafede bir kişiyi silahlı bacağından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, "Kardeşimiz bizim. Kazayla oldu abi, kazayla oldu, kardeşimiz" dedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 4 gün önce saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan İ.Ş.M.(39) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralının alındığı yerde kapısı kilitli olan kafeden şüphelenerek kafe sahibinin anne ve babasını olay yerine çağırdı. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği kafede boş kovanlar ve merminin isabet etmesiyle camın kırıldığını tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 47 yaşındaki A.A.'yı dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.A. adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Kardeşimiz bizim. Kazayla oldu abi, kazayla oldu, kardeşimiz" dedi.