Kahraman çaycı balkondan atlayan şahsı tutarak ölümden kurtardı

Samsun'da bir çaycı, evinin birinci katından atlayan şahsı ellerini açarak tutup ölümden kurtardı. Üzerine düşen şahıs ile birlikte yere düşen çaycı ile intihara kalkışan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Sinan A. (36) girdiği binalım sonucu birinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Bu sırada balkondaki çamaşır ipine takılan adamın kafa üstü yere düşmek üzere olduğunu gören oradan geçen çaycı Süreyya Oral (63), ani bir hareketle Sinan A.'yı tutmak için kollarını açıp bekledi. Süreyya Oral kafa üstü aşağı düşen Sinan A.'yı yakalarken, ikisi birlikte yere düşüp yaralandı. Süreyya Oral ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, Sinan A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Süreyya Oral'ın ise yüzünden yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süreyya Oral, "Çay götürdüm, iş yerine geri dönüyordum. Bu sırada Sinan A.'nın balkonda çamaşır ipini tutup kafa üstü düşmek üzere olduğunu gördüm. Hemen tereddüt etmeden koşup kollarımı açıp yakalamak için bekledim. Üzerime düştü, birlikte de yere düştüm. Bir canı kurtardığım için mutluyum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.