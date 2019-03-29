Kahraman polise Vali Kaymak'tan başarı belgesi

Samsun'da denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan engelliyi ve onu çıkarmak için denize atlayan ikiz kardeşini, ekipmansız olarak kendi canını hiçe sayarak kurtaran dalgıç polis Osman Aşık, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Olay, dün Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü'ye (39) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü'nün ikizi ise ağabeyini kurtarmak için o da denize atladı. Bu sırada olay yerine yakın bir yerde oturan ve Çorum'dan görevden gelmesi nedeniyle istirahatli olan deniz polisi ve aynı zamanda dalgıç olan Osman Aşık, ihbar üzerine hızla olay yerine gitti. Dalgıç kıyafetlerini bile giymeden Karadeniz'in buz gibi sularına atlayan dalgıç Osman Aşık, hayatını riske atarak iki kardeşi kurtarmayı başardı. İki derecelik soğukta Karadeniz'in hırçın dalgaları arasından iki kardeşi sağ olarak kurtaran polis memuru, büyük takdir topladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, mesai dışında olduğu sırada denizde boğulmak üzere olan iki kişiyi ekipman ve kıyafeti olmaksızın sağ olarak denizden çıkarıp 112 sağlık ekiplerine teslim eden Kurbağa Adam Polis Memuru Osman Aşık'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.