Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar, 34 bin lira ceza yediler

Samsun'da 16 kişi kahvehanede oyun oynarken yakalanırken, toplam 34 bin TL ceza kesildi.

Olay ,Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında S.G.'ye ait kahvehaneye yaptıkları denetimde işyerinin açık olduğu, içeride bulunan 16 kişiyi okey diye tabir edilen oyunu oynadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmedikleri ayrıca içeride yoğun sigara dumanı olduğu ve masalarda küllük bulunduğunu tespit etti. İşyeri sahibi ile birlikte toplam 17 kişi hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan işyeri sahibi ile birlikte kişi başı 2'şer bin lira olmak üzere toplam 34 bin lira cezayla ilgili idari yaptırım tutanağı tutularak işyeri içerisinde bulunan şahıslar men edildi.