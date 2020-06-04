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Kahverengi kokarcayla mücadele

Ülke genelinde varlığı tespit edilen kahverengi kokarca zararlısı tespiti çalışmaları Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.


Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler kapsamında halyomorpha halys(kahverengi kokarca) surveyi üzerinde yoğun mücadele sürüyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Ülkemizde varlığı tespit edilen ve ürünlerde ekonomik zarara neden olan halyomorpha halys(kahverengi kokarca) zararlısının ilçemizdeki keşif surveyi; fındık bahçesi, meyve/sebze hali ve kereste işletmesi olmak üzere bölgeye temsil edecek köy ve koordinatlarda feromonlu yapışkan tuzaklarla ve haftalık kontrollerle devam etmektedir. Yapılan gözlemlerde söz konusu zararlıya rastlanılmamıştır” bilgisi paylaşıldı.

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