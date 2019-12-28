Kalaycılığın son ‘Usta'sı

Samsun'da 55 yaşındaki Muzaffer Usta, kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden.

Samsun'da Muzaffer Usta unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yapmaya devam ediyor. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki küçük dükkanın da 40 yıldır kalaycılık ile uğraşan Usta bu işi yaparak 4 çocuk büyütmüş.

İşlerinin eskisi kadar iyi olmadığını dile getiren Muzaffer Usta teknolojinin gelişmesiyle beraber bakır kapların yerini çelikten yapılmış mutfak eşyalarının aldığını bakırcılık mesleğinin de bundan etkilenerek giderek tarihe karıştığını dile getirdi. Samsun'da eskiden kalaycılık yapan 50'ye yakın insan bulunduğunu söyleyen Usta şimdi ise bu işi yapan kişi sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini belirtti.

Meslekte çırak yetişmediğini var olan ustalarında zamanla doğal sebeplerden ve eski ilginin olmamasından dolayı azaldığını kaydeden Muzaffer Usta, kalaycılığın yok olma tehlikesinde olduğuna değindi. Vatandaşın da bakırın değerini bilmediğinden söz eden Usta, en güzel yemeklerin bakır kaplarda yapıldığını, çelik tencerelerin yemeği haşladığını fakat bakırın yemeğe ayrı bir tat verdiğini söyledi. Usta ayrıca dükkana gelen yaşlıların bakır kapları evde kullanmak için getirdiklerini gençlerin ise evin bir köşesine koyulacak nostaljik bir eşya olarak bakır kaplarını kalaylatmaya getirdiklerini anlattı.

“Bakırı yaşlılar daha çok seviyor, gençler sevmiyor”

Eskisi gibi işleri olmadığını ancak yine de kazancının iyi olduğunu söyleyen Muzaffer Usta, “Sanat Sokağı'nda 40 yıldır bakırcılık kalaycılık yapıyorum. Bakır tarihe karıştı eskisi gibi işler olmuyor. Çelikler emayeler çıktığı için vatandaş onları tercih ediyor. Allah'a şükür yine kendimizi çıkartacak kadar kazanıyoruz. Bakırda pişen yemekler daha güzel olur. Çelik yemekleri haşlıyor. Ama bakır ayrı bir tat ayrı bir lezzet katıyor. Bakırı yaşlılar daha çok seviyor, gençler sevmiyor. Gençler bakırı evde nostalji köşesi yapmak için kullanıyor. Ama yaşlılar yemeği daha güzel olur diye getiriyorlar. Eskiden 45, 50 usta vardık ama kimi hasta oldu kimi bıraktı. 4 çocuğum var. Bu işi yaparak onları büyüttüm, okuttum, evlendirdim” şeklinde konuştu.