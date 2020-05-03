İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.


Ediniline bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde kalp krizi geçirerek Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki Ahmet S.'nin duran kalbi çalıştırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Ahmet S. için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Ahmet S.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinden kara ambulansına nakledilen Ahmet S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.