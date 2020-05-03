Samsun'da kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Ediniline bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde kalp krizi geçirerek Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki Ahmet S.'nin duran kalbi çalıştırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Ahmet S. için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Ahmet S.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinden kara ambulansına nakledilen Ahmet S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.