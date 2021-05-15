Kalbi duran yaralı karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar

Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacanın yardımına koşan jandarma ve vatandaşlar kurtarmaya çalışmak için sefer oldular. Kalbi duran karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar ancak kurtaramadılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi Soğanlı mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Gökhan Selim (32) ve akrabası Enver Şahin (34) köpeklerin saldırdığı karacayı yaralı halde bulup jandarmaya haber verdiler. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yaralı karacıyı kurtarmak için Gökhan Selim ve Enver Şahin'in de yardımıyla patika yoldan ana yola yaklaşık 200 metre taşıyarak jandarma aracının yanına getirdiler. Bu sırada karacanın solunu ve kalbi aniden durdu. Gökhan Selim ve Enver Şahin kalbi duran karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar. Ancak karaca yapılan mücadeleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karacanın ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Gökhan Selim ve Enver Şahin, " Gündüz gezerken gördük. Sonra köpekler saldırmış ve yaralı bulduk. Teravisi için jandarmadan yandım istedik. Kalbi durdu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık kurtaramadık" dediler.