İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalbine yenik düşen sağlık memuru için tören

Samsun Bafra ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Biriminde görevli sağlık memuru defnedildi.


Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, Sağlık Memuru Özcan Tombul(45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tombul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden 4 çocuk babası Özcan Tombul için bugün Bafra Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.


Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen mesai arkadaşı Recep Çiçek, "Yaklaşık iki buçuk senedir evde sağlık hizmetlerinde omuz omuza çalıştık. Kendisi gerçekten hayat dolu, sevecen bir insandı. Bütün mesai arkadaşları tarafından gıpta ile bahsedildi. Örnek bir insandı" dedi.


Törende mesai arkadaşları göz yaşına boğuldu. Yapılan duanın ve alınan helalliğin ardından Tonbul'un cenazesi Köseli Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Tonbul ailesi ile yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.