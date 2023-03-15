Kalbine yenik düşen uzman çavuşun cenazesi Samsun'da

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 29 yaşındaki uzman çavuşun naaşı Samsun'un Kavak ilçesine getirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sefer Tangal'ın naaşı akşam saatlerinde Kavak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tabutu karşılayan Sefer Tangal'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sefer Tangal'ın cenazesi Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde toprağa verilecek.