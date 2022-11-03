Kalbine yenilen güvenlik görevlisine tören

Samsun'da hastanede görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanedeki nöbetine gelen güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44), acil serviste görevi başında kalp krizi geçirdi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Aydın'ın ölüm haberi meslektaşlarını ve ailesini gözyaşına boğdu.

Güvenlik görevlisi Aydın için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Törene hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Aydın ailesi ile yakınları katıldı. Şaban Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu'nun Gülyalı ilçesine gönderildi.