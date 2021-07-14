Kalça eklem kireçlenmesi nedenleri ve tedavisi

Dr. Murat Erdoğan, tedavi edilmeyen kalça eklem kireçlenmesinin, yıllar içinde ilerleyerek ağrılı bir süreçle birlikte hareket kısıtlılığına, hayat kalitesinin düşmesine neden olabildiğini söyledi.

Kalça eklem kireçlenmesi hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Murat Erdoğan, “Kalça eklemindeki eklem kıkırdağını soyulması incelmesi sonucu alttaki kemik yapılarının birbirine sürtünmesine kireçlenme yani dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit olarak adlandırılmaktadır. Kalça eklemi topuz ve soketten oluşan bir eklemdir. Bu eklemi oluşturan kaygan bir yapıya sahip kıkırdak doku kaplar ve bu kıkırdak sayesinde düşük yüzeyde sürtünme yüzeyleri oluşur. Kalça eklem kireçlenmesinin sebeplerine geldiğimizde daha çok bu hastalıkta ailesel faktörler ön plandadır. Bununla birlikte aşırı ilaç kullanımı, doğuştan kalça çıkıkları, beslenme bozukluklarında görülebilir. Bununla birlikte yaşlanma, aşırı kilo ve çok uzun süre ayakta kalmayı gerektiren durumlar kalça eklem kireçlenmesine birer risktir. Sabah kalkıldığında ilk belirti kasık bölgesindeki ağrı ve sertliktir. Bu ağrı bazen uyluğa ve kalça bölgesine yayılabilir ağrılarla birlikte hareket kısıtlığı zamanla genellikle fiziksel aktivite ile artar dinlenmeyle azalır kalça eklem kireçlenmesinin teşhisinde direkt grafi ve fizik muayene den yararlanılır tedavisi öncelikle kalça eklem kireçlenmeye sebep olabilir etkeni ortadan kaldırmaktır. Yani aşırı kilo varsa kiloyu ortadan kaldırmak, kullanılan ilaçlar birlikte kalça eklem beslenmesini bozan bir takım ilaçlar varsa bırakmak gerekir. Fakat ileriki dönemde yani kalça eklem kireçlenmesi ciddi bir şekilde ilerlediği dönemlerde ameliyat tedavisi gerekir. Ameliyatta kalça eklem protezi dediğimiz yani eklemin protez cerrahisi değişmesi ile birlikte kalça eklemindeki ağrılar tamamen giderilir ve eklem hareketi kazanılır. Sağlıklı günler diliyorum" dedi.