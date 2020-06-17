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Kaldığı çocuk evinde görevlinin parasını gasp etmek istedi

Samsun’da bir çocuk, kaldığı çocuk evinde görevliye bıçak çekerek parasını gasp etmek istedi.

Samsun'da bir çocuk, kaldığı çocuk evinde görevliye bıçak çekerek parasını gasp etmek istedi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki B.A. adlı çocuk, kaldığı Çocuk Evleri Koordinasyon Kurumunda görevli M.K.'ye (41) bıçak çekerek zorla bin lira para istedi. B.A., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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