Kaldırım ve yol işgali yapanlar uyarıldı, ceza geliyor

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan esnafları uyardı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu dükkanların önüne taşan reklam afişi, ürün tezgahı, masa ve sandalyelerin kaldırılmaması halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek son uyarılarını yaptı. Ekiplerin uyarılara uymayan esnafa idari işlem uygulayarak para cezası kesilecek. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere, yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için zabıta müdürlüğü ekipleri vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek, kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu ve bu kanunlara riayet edilmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesine istinaden idari işlem yapılacağı bildirildi.

19 Mayıs, Zafer, Kale, Karadeniz Mahallelerinde Saadet ve Dr. Kamil Caddelerini de içine alan denetimde ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal eden esnafa yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Uyarılara aldırış etmeyerek reklam tabelaları ve ürün tezgahlarını kaldırmayan dükkan sahiplerine ise zabıta ekipleri müdahale etti.

“Kanuna aykırı çalışma yürüten iş yerlerine kapatmaya kadar varan cezalar verilecek”

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Esnafımızda geçmiş yıllardan kalan bir alışkanlık var. Bunu bertaraf edebilmek için uğraş veriyoruz, yaya kaldırımları işyeri sahiplerinin değil yayaların yürüyüş alanı olduğunu söylüyoruz ve esnafın bu konuya duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Söz konusu sorunların ilçemizde çözümünde kararlıyız. Vatandaşların bu tür konularda oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında belediye zabıta birimine Alo 153 hattında rahatlıkla ulaşabileceklerini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızın rahatı için kararlılıkla çalışacağız. Umuma açık işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirerek kanuna aykırı çalışma yürüten işyerleri hakkında kapatmaya kadar varan cezai yaptırımlar uygulayacağız. Yaptığımız denetimlerde uyarılarımızı dikkate alan vatandaşlarımıza, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.