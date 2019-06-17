"Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun'da başlıyor

Yılport Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar, 25-26 Haziran tarihleri arasında Samsun'da ‘Kaleci Antrenör Eğitimi' yapılacağını açıkladı.

Eğitim hakkında bilgi veren Teknik Menajer Yücel Uyar, “Akademi eğitim programları içinde yapılması düşünülen eğitimlerin ilki 25-26 Haziran tarihinde ‘Kaleci Antrenör Eğitimi' yaparak başlayacak. Günümüz futbolunda değişen kaleci profiline cevap verebilecek genç kalecilere eğitim veren antrenörlerimizi geliştirmek için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz” dedi.

Eğitimi Rasim Kara verecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Kaleci Antrenör Eğitim Sorumlusu Rasim Kara'nın eğitimci olarak davet edildiğini, deneyim ve tecrübelerini katılımcı antrenörler ile paylaşacağını belirten Yücel Uyar, “Yılport Samsunspor kulübü olarak Samsun başta olmak üzere yakın ilçe ve illerde kaleci antrenörlüğü yapan ve kendini geliştirmek isteyen bütün antrenörler davet edilmiştir. Kaleci artık günümüz futbolunda en önemli mevkii durumundadır. Kaleci profili değiştiğine göre onları çalıştıran antrenörleri günümüz modern futbolun ihtiyaçlarına göre geliştirmeliyiz. Özellikle genç oyuncular ile çalışan antrenörler son derece önemlidir. Çünkü öğrettikleri her şey gençlerde kalıcı olmaktadır” diye konuştu.