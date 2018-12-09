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Kalem tabancayla kazara kendini vurdu

Samsun’da bir genç kalem tabancayla kazara kendini elinden vurarak yaraladı.

Samsun'da bir genç kalem tabancayla kazara kendini elinden vurarak yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kalem tabancayı kurcalayan 28 yaşındaki S.Ç. silahın kazara ateş alması sonucu kendi kendini sağ elinden yaraladı. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden S.Ç. tedavi altına alındı. Polis olayın olduğu sokakta kalem tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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