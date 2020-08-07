Kalıntısız şeftaliye sertifika

Samsun'da hasat öncesi ürün numune sonuçları kalıntısız çıkan şeftali üreticilerine “Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY)” sertifikaları törenle teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde EKÜY kapsamında entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapan şeftali üreticilerinin hasat öncesi alınan numune sonuçları kalıntısız çıkan 50 ton ürünün sertifika, logo ve EKÜY bayraklarını üreticilere teslim etti. İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, “EKÜY, bakanlığımızın ‘tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen entegre mücadele yöntemidir. EKÜY projelerinin amacı entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılması ve pestisit kullanımının kontrolü ile üreticilerimizi kendi tarla, bağ, bahçe ve serasında mücadele faaliyetlerini yönetecek hale getirmektir. Ayrıca doğal dengenin korunması ve pestisit kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır” bilgilerini verdi.

2020 yılı EKÜY projesi kapsamında Samsun'da bağ, elma, şeftali, armut ve örtü altı olmak üzere 93 üretici ve 713 dekar alanda çalışmaların yürütülmesinin programlandığını belirten Sağlam, “713 dekar alanın 552 dekarı meyve, 161 dekar kısmı ise örtü altı sebze alanlarından oluşmaktadır. 552 dekar meyve alanının dağılımı 10 üretici 209 dekar armut, 11 üretici 186 dekar elma, 16 üretici 124 dekar şeftali, 8 üretici 30 dekar bağ şeklinde olup meyvede hasat öncesi numune alma işlemlerimiz devam etmektedir. Toplam EKÜY sertifikalı üretilen meyve miktarı 800 ton civarında olacağı beklenmektedir. Örtü altı için planlanan 161 dekar sebze alanlarında yürüttüğümüz EKÜY proje çalışmaları 48 üretici olarak planlanmış, çalışmalar 44 üretici ve 157 dekar alanda sonuçlanmış, 44 üreticiden hasat öncesi alınan tüm numune sonuçları kalıntısız çıkmıştır. Toplamda 3 bin 140 ton sebze ürünü sertifikalandırılmış, sertifika, logo ve EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir. Canik ilçesinde şeftali de 5 üretici 51,4 dekar alanda EKÜY projesi yürütülmüş, 5 üretici 49,2 dekar alanda 50 ton şeftali ürünü için hasat öncesi alınan numunelerin kalıntısız çıkması sonucunda hazırlanan sertifikalar, logo ve EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir. Armut, elma ve bağ alanlarından numune alma işlemleri devam etmekte olup bugün itibari ile 61 üreticiden 61 numune alınmış ve tamamında kalıntıya rastlanmamıştır. Ayrıca ilimizde şeftali üretimi ise Canik ilçesi başta olmak üzere 6357 dekar alanda yapılmakta olup yıllık üretim miktarı 10 bin tondur” diye konuştu.

İl Müdürü İbrahim Sağlam üreticilere, “Tarladan sofraya güvenilir gıdanın sunulmasından öncelikle biz bakanlık temsilcileri olmak üzere sonrasında sizler üretici olarak birlikte sorumluyuz. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz gıdayı başka çocuklara yedirmeyeceğiz. Bu konuda gereken hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli üreticilere teşekkür ederim” dedi.