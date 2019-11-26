Kalkancı Konuşmaları çocukları geleceğe hazırlıyor

Uzmanlar, eğitim-öğretim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler okullardaki eğitim sürecine aktif olarak katılım göstermedikleri sürece eğitimin kalitesinin artırılması sınırlı ölçüde olacağını düşünüyor. Okulla işbirliği içindeki aileler, çocukları ve okul üzerinde olumlu etki sağlıyor. Etkin aile katılımı ile çocukların akademik başarılarının arttığı, sosyal becerilerinin geliştiği, okula karşı olumlu tutum geliştirdikleri uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bu amaçla 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içinde Kalkancı İlkokulu velileri, öğretmen ve okul aile birliği üyelerinin katılımıyla “Okul Aile İletişimini Güçlendirme Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay verileri raporlaştırıldığında ailelere düzenli eğitim seminerleri verilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla 2019-2020 eğitim-öğretim yılında "Kalkancı Konuşmaları" projesine başlandı. Proje ile eğitim kurumları çalışanları ve öğrenci velilerine yönelik bilgilendirici ve ilham verici 6 seminerin alanlarında başarılarını kanıtlamış konuşmacılar tarafından gerçekleştirilmesi planlandı. Proje ile velilerin hem kendilerini hem de çocuklarını farklı açılardan görebilmeleri; velilerin çocuklarının gelecek yaşantılarına dair beklentilerinin çeşitlendirilmesi; velilere aile, sağlık, eğitim, sosyal yaşam konularında farkındalık sağlanması hedeflendi.

Kalkancı Konuşmaları projesi protokol imza töreni Yelken Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin Sezer ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından imzalandı. Proje, Kalkancı İlkokulu tarafından yürütülecek. Her ay yapılacak eğitim konuşmaları 6 adet gerçekleşecek. 15 dakika kendi dallarında uzman eğitimcilerle yapılacak toplamda 1 saat içinde 3 konuşmacı yer alacak.

Proje kapsamında 28 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da Yelken Kulüp'te Uzm. Dr. Gülay Oğuz ve Uzm. Psikolog Saime Çağlı, çocuklara ve velilere bilgilerini aktaracak.