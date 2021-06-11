Kalp krizi geçiren 48 yaşındaki şahıs ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

Samsun'da kalp krizi geçiren 48 yaşındaki şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Yüksel E. kalp krizi geçirerek Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verilen Yüksek E. için Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ayvacık ilçesine giderek Yüksel E.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yüksek E., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.