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Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da kalp krize geçiren 76 yaşındaki bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da kalp krize geçiren 76 yaşındaki bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 76 yaşındaki İsmail C., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın Samsun'a sevkine karar verildi. 112 ekipleri tarafından hastanelerde yapılan araştırma sonucu özel bir hastane yaşlı adamı kabul etti. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek İsmail Ç.'yi alıp Samsun'a getirdi.


112 Acil Helikopter Pistine getirilen İsmail Ç. buradan da kara ambulansına nakledilerek özel hastaneye götürüldü.

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