Kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürü toprağa verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Eyüp Kumaş (51) için Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazından sonra cenaze, Yeni Mahalle Kabristanlığına defnedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Eyüp Kumaş'ın deneyimli bir idareci olduğunu ve başarılı çalışmalar yaptığını belirterek çok üzgün olduğunu söyledi. Cenaze törenine eğitim camiasının yanı sıra vatandaşlar katıldı.