Kalp sağlığını korumak için beslenme önerileri

Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, düzensiz beslenme ve akabinde ideal kiloda olmamanın kalp damar hastalıkları riskinde önemli payının olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, kalp sağlığını korumak için nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda bilgiler verdi. Öğr. Üyesi Oğuzhan, "Sağlıksız yaşam tarzında kötü beslenme ve akabinde ideal kiloda olmama kalp damar hastalıklar riskinde önemli bir payı vardır. Kandaki kolesterolün yüksek olması kalp hastalıklarına yol açan faktörler arasında en önemlisidir. Yüksek kolesterol düzeyine sahip bireylerde kalp hastalığı gelişir ve kalp krizi riskleri artar. Yaşam biçimi bileşenleri arasında yer alan beslenme alışkanlıkları, kalp damar riski, serum kolesterolü, kan basıncı, vücut ağırlığı ve diyabet gibi risk faktörleri üzerine etkilerle ya da bu risk faktörlerinden bağımsız şekilde etkileyebilmektedir” dedi.

“Yakamadığını yemeyeceksin”

“Ne yememeliyim?” sorusuna, “Yakamadığını yemeyeceksin” diyerek cevap veren Öğr. Üyesi Yücel, "Kalp sağlığını korumak isteyen hastalarımız genellikle bizlere bu soruyla geliyorlar. Kişi kendi beslenmesine dikkat edecek aslında. Kalorisini yakacağı her türlü yiyeceği yiyebilir. Fakat fast food tarzı dediğimiz beslenme tarzı hayatımıza girdiğinden itibaren beslenmemizin kalitesi bozuldu. Burada mutlaka kızartma, katı yağlardan, paketlenmiş gıdalardan, un, şeker, makarnadan uzak durmalıyız. Kilomuza dikkat ederek, et, tavuk, balık, sebze, meyve düzenli olarak kendimize yetecek kadar tüketmeliyiz. Bununla birlikte diyet yapılması gerekiyorsa mutlaka doktorunuza başvurmalı ve gereken beslenme düzenine uymalısınız" şeklinde konuştu.