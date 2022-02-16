Kameraya yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde rögar ızgaraları ile bir iş yerinin önünden 2 adet demir kaldırım rampası çalarken kameraya yansıyan şahıs yakalandı.

Emirefendi Mahallesi Palmiye 2. Sokak'ta gece geç saatlerde meydana gelen olayda 4 tekerlekli el arabasıyla gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi önce akaryakıt istasyonu girişinde bulunan rögar ızgaralarını el arabasına yükledi. 40 metre mesafede bulunan Ümit Ç.'ye ait iş yerinin önündeki 2 adet demir kaldırım rampasını da el arabasına koyan şahıs, kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Ümit Ç., demir kaldırım rampalarının yerinde olmadığı fark etti. Güvenlik kamerasını incelediğinde demir kaldırım rampalarının çalındığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplere akaryakıt istasyonu çalışanları da rögar ızgaralarının yerinde olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde gece benzinlik girişinden çalınan rögar ızgaraları, iş yeri önünden çalınan 2 adet demir kaldırım rampası ile 10 adet belediye ait demir rögar ızgaralarını Kavakpınar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde buldu. Olayla ilgili 17 yaşındaki E.B. gözaltına alındı.