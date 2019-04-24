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“Kampüs” Piazza'ya taşınıyor

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, “Kampüsü Piazza’ya Taşıyoruz” sloganıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin bütçelerine katkı sunacak bir kampanya başlattı.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, “Kampüsü Piazza'ya Taşıyoruz” sloganıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin bütçelerine katkı sunacak bir kampanya başlattı.


Türkiye'de benzeri bugüne kadar yapılmayan kampanya kapsamında, OMÜ kartını gösteren tüm öğrencilere, seçili mağaza ve restoranlarda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda indirim sağlanacak. Kampanyaya katılacak seçkin markalar, öğrencilerin bütçesini koruyacak kaçırılmaz fırsatlar sunacak.


Piazza'nın geleceğin teminatı üniversite gençlerinin bütçelerine katkı sunarak, onları mutlu edeceği kampanya fırsatları bununla da sınırlı kalmayacak. Aynı gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan OMÜ öğrencilerine 2 binişlik Samkart da hediye edilecek. Öğrencilerin, bu karta sahip olabilmeleri için danışma birimine başvurup, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piaza Club formunu doldurmaları yeterli olacak.

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