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Kamyon kamyonete çarptı, domatesler yola saçıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyon ile domates yüklü kamyonet çarpıştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile domates yüklü kamyonet çarpıştı. Kaza nedeniyle domatesler yola saçıldı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba Melik Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun - Ordu karayolunda Çarşamba istikametine seyir halinde olan Yaşar Y. idaresindeki 55 K 6619 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde aniden çıktığı iddia edilen Hacı G. idaresindeki 55 FD 107 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonette bulunan domatesler yola saçıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yolu temizledikten sonra karayolu normal trafik akışına döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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