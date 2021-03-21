Kamyoncular ve tırcılar kontak kapatıyor

Kamyoncular ve Tırcılar Derneği tarafından alınan kararla birlikte, tüm Türkiye genelindeki kamyon ve tır şoförleri kontak kapatmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi paylaşan Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanı Doğuhan Altun, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da da olduğu gibi bu süreçte de bu ülkenin gizli kahramanları olarak bu ülkenin değerli insanlarının ihtiyaçlarını taşıdık, ulaştırdık. Kamyoncu ve tırcı esnaflarımız pandemi sürecinde ağır olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Yine de pes etmemiştir. Son çıkan kanunlar meslektaşlarımıza ağır sekte vurmuştur. Mağduriyetlerimizi gerekli mercilere bildirerek çözüm yolu aradık. Ancak net bir adım atılmadığı için tüm Türkiye genelinde tüm kamyoncular ve tırcılar olarak 22-23 ve 24 Mart 2021 tarihlerinde kontak kapatarak evlerimizde izolasyon sürecine girme kararı aldık. Sesimizin duyulmasını ve gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bu süreci gerekirse uzatmayı planlıyoruz” dedi.