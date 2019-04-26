Kamyondan akü hırsızlığına gözaltı

Samsun'da park halindeki bir kamyondan akü çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyondan 1 adet akü çalındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu araçtan aküyü çaldığı iddia edilen S.K.'yi (25) Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.